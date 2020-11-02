Армяне обстреливают Физули из «Смерча»
Вооруженные силы Армении обстреливают город Физули и его окрестные села из реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Вооруженные силы Армении обстреливают город Физули и его окрестные села из реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
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