Фикрет Мамедов рассказал европейскому Конгрессу о преступлениях Армении

В документе отмечаются тяжелые последствия продолжающегося 30 лет армяно-азербайджанского военного конфликта, изгнание азербайджанцев с исконно исторических земель – Нагорного Карабах а и семи прилегающих районов, проведение там этнической чистки. Было подчеркнуто, что в связи с этим стало невозможным создание институтов местного самоуправления на оккупированных территориях, а наши соотечественники, ставшие вынужденными переселенцами, на долгие годы полностью лишились права на местное самоуправление.

Министр юстиции Фикрeт Мамедов направил обращение президенту и генеральному секретарю авторитетной структуры, ответственной за местное самоуправление на континенте, - Конгресса местных и региональных властей Европы, с которым Минюст тесно сотрудничает. В обращении рассказывается о военных провокациях Армении против Азербайджана, в особенности военных преступлениях, совершенных в отношении гражданского населения. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе Минюста.

В обращении также отмечается, что Армения неоднократно под разными предлогами в рамках переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ затягивала урегулирование конфликта, игнорировала исполнение четырех резолюций Совбеза ООН, призывающих к немедленному, полному и безоговорочному выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Тем самым она сохраняла выгодный ей статус-кво, продолжала эксплуатировать богатые природными ресурсами оккупированные территории, осуществлять там незаконную экономическую деятельность и проводить в этот регион незаконное переселение, что является грубым нарушением норм международного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года.

Было подчеркнуто, что новое руководство Армении выступило c лозунгами, призывающими к открытой агрессии, а молчание международного сообщества развязало руки агрессору, который перешел к активизации военных провокаций.

Все это было детально доведено до сведения мировой общественности президентом Ильхамом Алиевым во время его выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

В обращении было отмечено, что в ответ на военные провокации, предпринятые ВС Армении против наших населенных пунктов и мирных жителей, Азербайджан провел контрнаступательную операцию по принуждению агрессора к миру, воспользовавшись правом на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН. При этом Азербайджан сражается за свои родные земли и исключительно на своей собственной территории, своими силами, без какой-либо внешней поддержки.

Было особо подчеркнуто, что Армения стала обстреливать не только наши военные позиции, но и преднамеренно бить из тяжелой артиллерии по мирным жителям и гражданским целям. В результате таких обстрелов погиб 91 мирный житель, в том числе 11 детей, более 400 получили ранения. Около 3000 жилых домов и гражданских объектов, в том числе детские сады, школы, здание районного суда и т.д., были разрушены или серьезно повреждены. Кроме того, подверглись обстрелам нефтепроводы, которые играют важную роль в энергетической безопасности Европы.

Проявлением бесчеловечных действий Армении против нашего гражданского населения стали обстрелы густонаселенных городов Гянджа и Барда, расположенных вдали от зоны боевых действий, при этом были использованы запрещенные международным правом кассетные бомбы и баллистические ракеты. В результате 47 мирных граждан погибли, более 200 получили ранения. Было подчеркнуто, что вероломные атаки осуществлялись во время согласованного прекращения огня по гуманитарным соображениям.

Генсек ООН и Евросоюз выступили с заявлениями, в которых осудили нападения на населенные пункты, заявили об их абсолютной неприемлемости и призвали прекратить обстрелы гражданских лиц и объектов. Однако, игнорируя вышеуказанные призывы и международные нормы, Армения не прекращает стрелять в гражданское население, и в результате продолжения ракетных обстрелов многих городов Азербайджана число убитых и раненых мирных жителей растет.

В то же время Армения, нанося ракетные удары по Азербайджану со своей территории, стремится расширить географию конфликта и вовлечь в боевые действия третьи страны.

В обращении подчеркивается необходимость незамедлительного исполнения резолюций СБ ООН и других аналогичных решений ведущих международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент и Движение неприсоединения, а также применения международного права в его полном объеме для восстановления справедливости.

Было отмечено, что, в соответствии с заявлениями президента Ильхама Алиева, Азербайджан, несмотря на явное преимущество на поле боя, не желает кровопролития и во имя спасения жизней людей поддерживает проведение мирных переговоров с целью достижения политического урегулирования конфликта.

Министр юстиции выразил надежду, что Конгресс, учитывая его высокий авторитет, широкую географию и представленность, возвысит свой голос во имя восстановления справедливости, мира и спокойствия, а также предотвращения военных преступлений и преступлений против человечности.