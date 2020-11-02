Движимые стремлением объективно осветить Нагорно- Карабах ский конфликт, журналисты влиятельного The Jerusalem Post решили в режиме видеоконференции побеседовать с армянским премьером. И лучше бы они этого не делали, поскольку давно уже никто из политических лидеров не наговорил столько неадекватного, чем это умудрился сделать менее чем за час интервью Никол Пашинян.

Попадание в Zoom оказало на него странное воздействие – Пашинян впал в неистовство и начал обвинять в поддержке международного терроризма… еврейское государство. «Израиль, помогая Азербайджану в настоящем конфликте с Арменией, оказался рядом с Турцией, террористами и сирийскими наемниками и, в конце концов, пострадает от результатов этой неблагочестивой коалиции», - выдал он слегка опешившим от эдакого заявления израильским журналистам.

После чего «Остапа понесло» окончательно, и пока журналисты собирали упавшие на пол от изумления челюсти, Никол-экзорцист успел накидать им своих мыслей еще целую лопату. Шокировав не только сотрудников The Jerusalem Post, людей, в общем-то, ко многому привычных, но и весь Израиль.

Ведь мало того, что неистовый Никол изгонял еврейских бесов. Он еще и почувствовал себя пророком с горы Арарат и принялся учить Израиль жить, прочтя лекцию о геополитике, которую завершил апокалиптическими предсказаниями в отношении Иерусалима.

«Израиль должен задаться вопросом, не воюет ли он де-факто с наемниками в Нагорном-Карабахе. Действительно ли это удобная позиция для него. Если да, то Бог с ним. Хотя я считаю, что будут некоторые последствия, и вы будете вынуждены столкнуться с этими последствиями», - провозгласил ереванский пророк, подчеркнув, что это лишь вопрос времени, пока «империалистические амбиции» Турции направятся против Израиля.

За тысячи лет своей непростой истории еврейский народ приобрел совершенно уникальный опыт общения с пророками всех мастей. Кто-то из них удостоился занесения в священные книги, но гораздо большую часть этой публики признавали лжепророками, кликушами и юродивыми, принимая к ним соответствующие меры.

Теперь вот и изгоняющий бесов Никол, самозванный пророк из Еревана, отнесен в Израиле к этой категории людей, психически явно нестабильных и голоса в голове принимающие за откровения с небес Большего позора для Армении на международном уровне представить себе трудно, но уж такая там политическая ситуация – персонажи, которых впору за деньги на ярмарках показывать, правят страной.