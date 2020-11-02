Пашинян изгоняет бесов из Израиля наше послесловие
В эксклюзивном интервью The Jerusalem Post премьер Армении Никол неистовый Пашинян заявил, что Израиль присоединился к сатанистским силам.
Движимые стремлением объективно осветить Нагорно-Карабахский конфликт, журналисты влиятельного The Jerusalem Post решили в режиме видеоконференции побеседовать с армянским премьером. И лучше бы они этого не делали, поскольку давно уже никто из политических лидеров не наговорил столько неадекватного, чем это умудрился сделать менее чем за час интервью Никол Пашинян.
Попадание в Zoom оказало на него странное воздействие – Пашинян впал в неистовство и начал обвинять в поддержке международного терроризма… еврейское государство. «Израиль, помогая Азербайджану в настоящем конфликте с Арменией, оказался рядом с Турцией, террористами и сирийскими наемниками и, в конце концов, пострадает от результатов этой неблагочестивой коалиции», - выдал он слегка опешившим от эдакого заявления израильским журналистам.
После чего «Остапа понесло» окончательно, и пока журналисты собирали упавшие на пол от изумления челюсти, Никол-экзорцист успел накидать им своих мыслей еще целую лопату. Шокировав не только сотрудников The Jerusalem Post, людей, в общем-то, ко многому привычных, но и весь Израиль.
Ведь мало того, что неистовый Никол изгонял еврейских бесов. Он еще и почувствовал себя пророком с горы Арарат и принялся учить Израиль жить, прочтя лекцию о геополитике, которую завершил апокалиптическими предсказаниями в отношении Иерусалима.
«Израиль должен задаться вопросом, не воюет ли он де-факто с наемниками в Нагорном-Карабахе. Действительно ли это удобная позиция для него. Если да, то Бог с ним. Хотя я считаю, что будут некоторые последствия, и вы будете вынуждены столкнуться с этими последствиями», - провозгласил ереванский пророк, подчеркнув, что это лишь вопрос времени, пока «империалистические амбиции» Турции направятся против Израиля.
За тысячи лет своей непростой истории еврейский народ приобрел совершенно уникальный опыт общения с пророками всех мастей. Кто-то из них удостоился занесения в священные книги, но гораздо большую часть этой публики признавали лжепророками, кликушами и юродивыми, принимая к ним соответствующие меры.
Теперь вот и изгоняющий бесов Никол, самозванный пророк из Еревана, отнесен в Израиле к этой категории людей, психически явно нестабильных и голоса в голове принимающие за откровения с небес Большего позора для Армении на международном уровне представить себе трудно, но уж такая там политическая ситуация – персонажи, которых впору за деньги на ярмарках показывать, правят страной.
Правда, злые языки утверждают, что истерика Пашиняна в адрес Израиля была вызвана элементарной завистью – есть две страны, с примерно схожими условиями обитания, отсутствием ресурсов, крайне сложными соседями и непростой судьбой населяющих их народов. Вот только одна – процветает, а другая – барахтается по уши в… собственных амбициях. Есть от чего козлом возопить и обвинениями сыпать.
Причем главным обвинением является то, что израильтяне продают свое оружие Азербайджану. Этого вполне достаточно, чтобы записать их в «слуги Сатаны» и назвать нечестивцами. Вот только один вопрос: а кто же Еревану мешал это делать?
Та же Россия и Белоруссия, с куда более развитым военно-промышленном комплексом, чем Армения, не считают для себя зазорными быть в числе крупнейших приобретателей продукции военной промышленности Израиля на постсоветском пространстве.
Армения этот путь отвергла. Из жадности и корысти. Израильтяне оружие на халяву не дают, требуя аккуратности в оплате за его поставки. Да и цену держат, что справедливо, товар у них качественный. Армянские же клики, сменявшие друг друга, предпочитали то, что подешевле, да еще и безвозмездно. Не упуская при этом каждого удобного случая, чтобы перепродать полученную военную помощь в третьи страны, чтобы удовлетворить свое самое интимное место – личный кошелек.
И кого теперь обвинять, что армия обворована и технически отстала? Правильно, кого угодно, Иерусалим, Киев, Москву – но только не себя.
Но брызгая в гневе слюной, Ереван и сам не заметил, как перешел красную черту. Нападать на Израиль с облыжными обвинениями чревато даже для более серьезных держав, что уж говорить про злобного армянского карлика. Прихлопнут тапком – и не заметят, видело еврейское государство лилипутов и покрупнее.
В очередной раз неистовый Никол серьезно навредил своей стране и обеспечил ей негативные последствия. Увлекшись изгнанием из еврейского государства бесов – он и сам не заметил, как стал бесноватым. Впрочем, не впервой…