МИД РФ: говорить о встрече Байрамова и Мнацаканяна пока рано

Контакты по Нагорному Карабаху ведутся на экспертном уровне в рамках Минской группы ОБСЕ, говорить об организации встречи глав Армении и Азербайджана преждевременно. Как сообщает Интерфакс, об этом сказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Сейчас у нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь, в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. О чем-то другом сейчас говорить, наверное, преждевременно", - сказал Руденко, отвечая на вопрос Интерфакса о возможности организации при посредничестве России встречи глав двух стран.