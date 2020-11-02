Россия заявила: пока преждевременно говорить о встрече Алиева и Пашиняна

Есть определенные наработки по решению конфликта в Нагорном Карабах е, сделанные в рамках Минской группы ОБСЕ, разговор сейчас идёт именно об этом, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

"Пока есть вполне определенные наработки по решению конфликта в Нагорном Карабахе, которые были сделаны в рамках в рамках Минской группы ОБСЕ, в настоящее время разговор идёт именно об этом", - сказал Руденко.

Он подчеркнул, что Москва выступает за политическое урегулирование в Карабахе.

"Мы однозначно исходим из того, что военного решения этого конфликта быть не может, решение должно быть политическое, всеобъемлющее решение с учётом интересов всех заинтересованных сторон", - отметил замглавы МИД РФ.

Он также сообщил, что пока преждевременно говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении.

"У нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь в рамках Минской группы, о чем-то другом говорить преждевременно", - добавил Руденко.

По его словам, Москва в целом "предпочла бы не спекулировать по урегулированию в Карабахе".