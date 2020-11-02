Зеленский отвечает на обвинения армян

Напомним, что несколько дней назад Сарик Андреасян направил открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором называет его другом и обвиняет в якобы поставках Азербайджану запрещенных фосфорных бомб.

В ответ Владимир Зеленский посоветовал Сарику Андреасяну «не брать на себя роль носителя чужих фейков».

«Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо, и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать», - сказал Зеленский в своем обращении в соцсетях.

Президент Украины добавил, что "такие вбросы появляются не впервые: сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе, затем так лгали об Украине и войне в Сирии - теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе".

Зеленский отметил, что Украина выступает против каких бы то ни было кровавых конфликтов, не поддерживает эскалации и не подпитывает противостояния. Украинцы переживают войну 7-й год.

По словам президента, в Украине и в Европе уже есть иммунитет к таким "вбросам" и "известной пропаганде" - и Армении "нужно побыстрее его сформировать".

"Я всегда за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает какие-либо поставки оружия кому бы то ни было. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Потому войны для нее - это хлеб и кровь", - сказал Зеленский.