Азербайджанцы Грузии поддержали армию Азербайджана Все для фронта! Все для победы!
Наши соотечественники, проживающие в Гарачёпском районе Грузии, пожертвовали около тысячи голов мелкого рогатого скота (в денежном эквиваленте 200 тысяч манатов) в Фонд помощи Вооруженным силам, ведущим ожесточенные бои за территориальную целостность Азербайджана.
Ильхам Гулиев, бывший заместитель министра и заслуженный сотрудник сельского хозяйства, будучи родом из Гарачёпа, с гордостью сообщил, что 30 тысяч наших соотечественников, проживающих в Гарачёпском районе, всегда рядом и готовы поддержать президента и великую армию Азербайджана.
Ильхам Гулиев отметил: «Жители Гарачёпа всегда чувствовали поддержку президента Азербайджана Ильхама Алиева, их все проблемы, включая коммунальные, дорожные и другие, всегда решались, развитие региона также на виду. Мы все поддерживаем внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Ильхамом Алиевым. Все должны знать, что сегодня наш уважаемый президент и наша славная армия пишут историю. Я также благодарю посольство Азербайджана в Грузии, они очень помогли с организацией пожертвования, хочу отметить, что они всегда рядом с нашими соотечественниками. Вместе мы сильны. Победа в войне за Карабах будет за нами!»