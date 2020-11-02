Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Завтра, 4 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, прогнозируются дожди, в некоторых местах полуострова интенсивные, передает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ожидается северо-восточный ветер. Температура воздуха на Апшероне составит ночью 12-14, днем 16-19, в Баку ночью 12-14, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление на уровне 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В регионах Азербайджана 4 ноября местами пройдут грозовые дожди, в северных и восточных районах интенсивные. Ожидается восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 10-14, днем - 16-20, в горах ночью - 3-8, днем - 14-18 градусов тепла.
В Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов также предупреждают об изменении погодных условий. Так, в северных и восточных регионах 4 ноября, а также с вечера 5 до вечера 7 ноября в большинстве районов ожидаются грозы, временами дожди, местами ливневые, в высокогорных районах - снег. Температура воздуха понизится на 4-7 градусов.