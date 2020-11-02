Минздрав о лечении больных коронавирусом на дому

Севда Мамедова отмечает, что количество обращений, принятых по номеру «814» в августе и сентябре этого года, составляло 1300-1400, в октябре это число уже увеличилось до 3500-4000.

По словам Мамедовой, на данном этапе Колл-центр принимает звонки с понедельника по субботу с 08:00 до 18:00. В остальное время суток член рабочей группы порекомендовала обращаться в Службу скорой и неотложной медицинской помощи.

Севда ханум также рассказала о процессе работы Колл-центра: «90% из поступающих звонков обрабатываются и перенаправляются в охватывающие 87 медицинских учреждений 39 полевых пунктов в Баку. После этого участковые пункты оформляют поступившие обращения и направляют их к участковым врачам для оценки состояния пациентов. Во время собеседования врач собирает информацию о состоянии пациента и принимает решение, проводить ли мобильной медицинской службе тест на COVID-19. Оставшиеся 10% обращений приходится на пациентов с тяжелыми симптомами, а также с температурой выше 38°C, которые сразу же перенаправляются в скорую и неотложную медицинскую помощь Баку».

В продолжение своего интервью Севда Мамедова отметила, что хотела бы напомнить о процессе лечения пациентов с COVID-19 на дому. По её словам, при появлении первых симптомов заражения необходимо немедленно обратиться в Колл-центр «814» или напрямую к участковому врачу.

Севда ханум подчеркнула, что если результаты анализов оказались положительными, очень важно незамедлительно изолировать человека, а также обеспечить соблюдение этого режима проживающими с ним в одной квартире членами семьи. Она также отметила, что лечащимся на дому бессимптомным гражданам, а также гражданам с легкими симптомами, у которых был выявлен положительный результат, предоставляется специальный витаминный комплекс.

По ее словам, участковые врачи дважды в день созваниваются с этими пациентами и наблюдают за их состоянием. После этого член рабочей группы подчеркнула, что пациенты с COVID-19 в домашних условиях лечатся только комплексом витаминов, без применения других препаратов и медицинских вмешательств. Также было отмечено, что более 8000 лечащихся на дому пациентов в нашей стране обеспечены витаминным комплексом. Этот витаминный комплекс включает в себя витамины C и D, цинк, селен, магний и парацетамол. Севда Мамедова также сообщила, что эти препараты доставляются непосредственно на места проживания пациентов и принимаются ими в течение 15-20 дней.

Затем член рабочей группы рассказала о процессе лечения детей до 12 лет. Она сообщила, что при обнаружении вируса COVID-19 детей немедленно берут под наблюдение педиатра. За состоянием пациента ведется наблюдение на дому, а при возникновении осложнений применяется госпитализация: «Следует отметить, что дети по сравнению со взрослыми переносят COVID-19 почти бессимптомно или же с очень слабо выраженными симптомами. В целом они составляют менее 20% от общего числа заболевших коронавирусом в стране».

В завершение интервью Севда Мамедова сказала, что рост числа пациентов с COVID-19 в последние дни означает повышение риска заражения. Член рабочей группы подчеркнула необходимость принятия мер предосторожности против опасности заражения коронавирусом и напомнила о рекомендациях по защите от него: «Если у вас наблюдается температура, кашель или одышка, немедленно обратитесь за медицинской помощью, старайтесь держаться подальше от людных мест, соблюдайте физическую дистанцию не менее 2 метра, носите маску, часто пользуйтесь мылом или спиртосодержащими антисептиками и регулярно проветривайте замкнутые помещения. Я уверена, что если мы все будем строго соблюдать эти простые правила, то сможем преодолеть все трудности и защитить своё здоровье, а также здоровье своих близких».