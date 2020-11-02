Хикмет Гаджиев: «Армения уничтожает все возможности для мира»

«Хотя Армения заявляет о готовности к миру, она проводит политику уничтожения всех возможностей для мира». Об этом сегодня на брифинге сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что премьер-министр Армении некоторое время назад заявил о невозможности решения конфликта мирным путем.

«Армян мира призывают к участию в войне. Это большой удар по усилиям, попыткам Минской группы ОБСЕ. Президент Ильхам Алиев в интервью заявил о готовности Азербайджана к мирному, военно-дипломатическому урегулированию конфликта. Конфликт тогда может быть решен мирным путем, когда противоположная сторона конструктивна, верна своим обещаниям. Обстрелы гражданских объектов Азербайджана продолжаются».

Помощник президента Азербайджана отметил, что по Гяндже были дважды выпущены баллистические ракеты, Барда была обстреляна из кассетных ракет.