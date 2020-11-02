Хикмет Гаджиев: «Армения готовится к гибридной войне с Азербайджаном»

Армения готовится перейти к ассиметричной и гибридной войне с Азербайджаном, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Потерпев крах на поле боя, армянская сторона, по имеющейся у нам информации, готовится перейти на ассиметричную, гибридную войну против Азербайджана. Этот вопрос активно обсуждается в военно-политическом руководстве Армении и означает переход на террористические атаки», - заявил Гаджиев во вторник на брифинге.

По его словам, представительства за рубежом и граждане Азербайджана были предупреждены о возможности террористических атак на них.

"Правоохранительные органы Азербайджана уже обращались к населению с соответствующими предупреждениями. Также мы просим наших граждан в иностранных государствах быть особенно бдительными и осторожными. Сотрудничество ASALA и других армянских террористических организаций с правоохранительными органами Армении и даже их глубокая интеграция в силовые структуры являются уже реальным и доказанным фактом. Поэтому не исключены факты нападения на граждан Азербайджана, дипломатов и бизнесменов в третьих странах", - отметил Гаджиев.