На Ходжавендском направлении дезертировал командир армянского полка

Огневым ударом по 2-му мотострелковому полку вооруженных сил Армении, привлеченному к боевым действиям на Ходжавендском направлении фронта, были уничтожены и выведены из строя большое количество личного состава и военной техники противника. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Также стало известно, что командир полка дезертировал и военнослужащие артиллерийского дивизиона Д-20 пропали без вести», - говорится в сообщении.