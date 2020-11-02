Рамин Гулузаде: Армения препятствует развитию инноваций в регионе

16:51

Сегодня при организации Министерства инновационного развития Республики Узбекистан впервые в онлайн-формате начала работу Международная неделя инновационных идей – InnoWeek.uz. В мероприятии принимают участие специалисты в области науки и инноваций ведущих международных организаций и компаний из более 30 стран. На церемонии открытия InnoWeek.uz 2020 выступил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде. Министр отметил, что пандемия COVID-19 полностью изменила ситуацию в мире, при этом инновационные технологии сыграли важную роль в борьбе с ней. Кроме того, созданы новые возможности для онлайн-услуг и инновационных решений.

По его словам, развитие инноваций является одним из главных приоритетов государственной политики в Азербайджанской Республике: «Не случайно, что указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий создано Агентство по инновациям. Одной из наших основных целей является создание в нашей стране динамичной инновационной системы, которая служит преобразованию идей в продукт и выведению их на рынок. В настоящее время Агентство по инновациям оказывает поддержку стартаперам в реализации их идей. В нашей стране действуют технологические парки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны, промышленные кварталы и фонды для поддержки инновационных идей. Для резидентов предоставляются налоговые и таможенные льготы». «Министерство транспорта, связи и высоких технологий с 2018 года ежегодно проводит недели инноваций – Innoweek, инновационные фестивали – Innofest, а также стартап-туры «I2B - От идеи к бизнесу», охватывающие регионы страны. В прошлом году министерством также была учреждена Инновационная премия Азербайджана. Цель этой премии заключается в стимулировании активных участников инновационной экосистемы в нашей стране», - добавил министр. Подчеркнув важность международного сотрудничества для развития инноваций, Рамин Гулузаде заявил, что в Узбекистане также особое внимание уделяется развитию инновационной сферы и отметил необходимость создания региональной платформы как для двустороннего, так и многостороннего сотрудничества в этой сфере. «Посредством такой платформы можно сформировать единую базу данных об инновационной экосистеме, создать региональный стартап-портал и единую платформу онлайн-обучения, организовать совместные акселерационные программы и программы обмена для стартапов, а также взаимодействовать путем создания сети венчурных фондов и ангелов-инвесторов (Angel Investors), и мы готовы сотрудничать в этом направлении», - сказал министр.