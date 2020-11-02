Власти Северной Кореи якобы дали указание заложить мины на границе с Китаем в качестве меры по предотвращению нелегального попадания в страну людей, которые могут быть заражены коронавирусом, утверждают представители южнокорейской разведки, передает агентство Yonhap.

"КНДР закрыла границы и установила мины на некоторых отрезках границы с КНР. Поскольку там нет физических или технических возможностей бороться с коронавирусом", - передал один из южнокорейских депутатов, входящих в парламентский комитет по разведке, содержание разговора с представителями Национальной разведывательной службы (НРС).

По их мнению, распространение пандемии в КНДР приведет к "катастрофическим последствиям" из-за слабого развития медицинской сферы.

Южнокорейская разведка сообщила об одном из документов народной республики, составленном после собрания Трудовой партии Кореи в феврале, согласно которому в результате распространения коронавируса в КНДР может погибнуть до 500 тыс. человек.