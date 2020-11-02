В ходе исторической и чрезвычайно важной для нашей страны борьбы не только на фронте, но и в информационном пространстве, компания Azercell в очередной раз способствовала признанию Азербайджана на международной арене. На фестивале Red Jolbors, считающемся одним из самых престижных конкурсов в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций в Центральной Азии, социальный проект #QadınDediyin, разработанный ведущим оператором мобильной связи Азербайджана Azercell, был удостоен сразу двух высоких наград. На конкурсе, в котором приняли участие сотни представителей из Центральной Азии и стран СНГ, проект #QadınDediyin, по решению жюри, занял второе место среди лучших проектов КСО региона и был удостоен серебряной медали, а в номинации “Лучшая цифровая кампания” - бронзовой медали.

В социальном ролике и призывах проекта #QadınDediyin говорится о существующих стереотипах в обществе и необходимости изменения этого подхода в отношении женщин. В качестве примеров, которые ломают эти стереотипы, были представлены успехи азербайджанских спортсменок. Так, женщина, знающая свои права, определившая свой путь и настойчиво шагающая к цели, доказывает, что у нее есть сила и воля для преодоления препятствий и достижения успеха. Это также доказывает, что у женщин нет границ на пути к развитию, образованию и общественному признанию.

Отметим, что этот проект вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Его поддержали влиятельные инфлюенсеры и блогеры, стараясь привлечь внимание общественности.

Впервые в этом году на мероприятии, которое прошло в онлайн-формате, приняли участие более 250 рекламодателей, маркетологов, бренд-менеджеров, PR-специалистов. Все участники, представившие свои работы на фестивале коммуникаций Red Jolbors, соревновались за награды в более чем 20 номинациях в семи категориях. Комиссия, оценивающая эти работы, была представлена известными рекламными агентствами стран Европы и СНГ, а также лауреатами международных премий. Фестиваль запомнился своими выдающимися гостями. В просветительском разделе конкурса под названием Jolbors Education выступили эксперты таких известных компаний, как Google, Mail.ru Group, PepsiCo, Skyeng, Borjomi Global и Forbes Russia. Перед участниками мероприятия выступили известный режиссер Тимур Бекмамбетов и известный рекламист Максим Пономарев. Фестиваль Red Jolbors позволяет участникам повышать свой профессиональный уровень, а также создавать совместные интересные креативные проекты представителями разных стран.

К настоящему времени Azercell неоднократно представлял Азербайджан на местных и международных конкурсах и был удостоен высоких наград. Проекты и инициативы, реализуемые компанией в сфере КСО, были представлены в числе лучших в мире и стали успешными шагами по продвижению нашей страны на международной арене.