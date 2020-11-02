Лавров поддержал идею Ильхама Алиева: должен быть график по выводу войск

«Никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий», - сказал в интервью изданию «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об усилиях России по урегулированию в Карабахе.

«Как сторонам, так и всем их внешним партнерам важно неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком. И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров», - сказал Лавров.

Отметим, что именно азербайджанская сторона в лице президента Ильхама Алиева ставит главное предусловие для продолжения переговорного процесса: определение конкретного графика вывода оккупационных войск. Впервые глава МИД России поддержал позицию Азербайджана по введению конкретного графика вывода войск.