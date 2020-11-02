Минобороны Азербайджана: руководство Армении кормит свой народ сказками

Армянская сторона пытается скрыть свои неудачи и успокоить недовольное армянское население своими сказками, написанными по ложным и преувеличенным сценариям, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Так, на этот раз противник распространил очередную ложную информацию о якобы артиллерийском обстреле «диверсионной группы» Азербайджанской армии и ее отступлении, понеся потери на северном направлении фронта.

Распространённая противником эта информация также является полностью дезинформацией и еще одной фантазией противника», - говорится в сообщении.