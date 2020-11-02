В Армении сменили и главного военного разведчика
Заместителем начальника главного разведывательного управления Генштаба ВС Армении назначен Самвел Мовсисян. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.
По информации Спутник Армении, в сообщении пресс-службы президента Армении особо подчеркивается, что назначение предложено премьер-министром Николом Пашиняном.
Напомним, что с началом карабахской войны Пашинян продолжает менять все руководство секретных служб Армении. Эксперты объясняют это полным провалом спецслужб и силовых органов в боевых действиях.