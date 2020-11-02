Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян выступил со специальным заявлением. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянский ресурс Айсор.ам, А.Арутюнян заявил о бегстве чиновников и так называемых госслужащих – сотрудников оккупационной администрации из Карабаха и Ханкенди.

«Все покинувшие Карабах госслужащие высших и низших звеньев будут освобождены от работы и привлечены к ответственности», - заявил сепаратист на своей странице в Facebook.