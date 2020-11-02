Араик Арутюнян: Чиновники бегут из Карабаха сепаратисты покидают Ханкенди
Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян выступил со специальным заявлением. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянский ресурс Айсор.ам, А.Арутюнян заявил о бегстве чиновников и так называемых госслужащих – сотрудников оккупационной администрации из Карабаха и Ханкенди.
«Все покинувшие Карабах госслужащие высших и низших звеньев будут освобождены от работы и привлечены к ответственности», - заявил сепаратист на своей странице в Facebook.
«С учетом обсуждений, развернувшихся на общественных платформах в связи с фактом постыдного поведения покинувших Карабах госслужащих разных звеньев, заверяю, что в отношении всех будет применено соответствующее решение об увольнении, а также иные предусмотренные законом санкций, соразмерно ситуации», - сказал он.
Араик Арутюнян объявил и имена сбежавших из Карабаха чиновников: «Помощник Рудик Мартиросян, заместители генерального прокурора Эрик Вердиян и Сасун Габриелян, член Государственного статистического совета Армен Согомонян, член Центральной избирательной комиссии Республики Егиш Арзуманян, первый замминистра труда, социальных и жилищных вопросов Давид Аванесян, замминистра градостроительства Эрик Григорян, руководитель аппарата министерства образования, науки и культуры Гарик Айрапетян, и.о. руководитель аппарата Комитета государственных доходов Артак Арустамян, помощник начальника Управления по делам правительства Аппарата президента».