В Турции ужесточили ограничения по коронавирусу

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях для ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских на фоне пандемии коронавируса, они могут работать только до 22.00, передает РИА Новости.

"Мы должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены. Кроме этого, мы вводим гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе. До 22.00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских", - сказал Эрдоган.

Как заявил ранее глава Минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика.