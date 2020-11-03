Армянские пропагандисты хотели пафоса и поднятия боевого духа, единения нации и восхищения героизмом своих генералов – смотрите, у нас даже они сидят в окопах. Но получилось как всегда – конфуз и масса вопросов.

Веками вооруженные силы всех стран оттачивали статус и правила поведения для генералов. Во-первых, он всегда должен ходить размеренно. Поскольку в мирное время бегущий генерал вызывает смех у штатских, а в военное время – панику.

Во-вторых, в окопах генерал бывать должен, но ненадолго, исключительно в целях проведения рекогносцировки, чтобы лично «ощупать местность». Да и то – не всегда, современные средства наблюдения позволяют получать картинку с театра военных действий прямо на штабные планшеты.

Все остальные случаи личного нахождения генерала в окопах на передовой означают только следующее:

- он не умеет организовать работу служб штаба, включая разведку;

- он не располагает современными средствами наблюдения и поле боя исследует пешим порядком;

- офицерский состав выбит, командовать, кроме самого генерала, больше некому;

- он не уверен в стойкости личного состава и вынужден таким образом поднимать боевой дух войск.

А как иначе в современной войне? Когда генералы иранского Корпуса стражей исламской революции пачками гибли в ходе боев в Ираке с Исламским государством, то причины этого крылись в основном в перечисленном выше.

Генерал в окопах – это не героизм, а неумение воевать и признак низких боевых и служебных качеств его подчиненных. Что армянская пропаганда нам в очередной раз убедительно, с приложением фотоотчета и продемонстрировала.

И что самое интересное, ни Камо Агаджанян, ни Норайр Мирзоян нелепости и фальши в этом снимке с передовой не замечают. Мысль о том, как это выглядит для других профессиональных военных, у них даже не возникает. Что ж, какая армия – такие в ней и генералы. Штаны с лампасами в вооруженных силах Армении это, видимо, не признание военных талантов, а диагноз.