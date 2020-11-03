В Италии снова антирекорд по коронавирусу

Жертвами заражения коронавирусом в Италии стали за сутки 353 человека, это самый высокий показатель с начала мая, когда 6 числа скончались 369 человека. Как передает РИА Новости, об этом следует из сводки министерства здравоохранения страны.

Динамика смертности в стране вновь стала расти с начала октября. Общее число жертв эпидемии достигло 39 412 человек. Накануне умерших было 233.

Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Италии возросло на 28 244 и достигло 759 829 случаев. В понедельник сообщалось о 22 тысячах заражений. Статистика Минздрава зависит от числа проведенных в сутки тестов на коронавирус: во вторник их было сделано 182 тысячи. 31 октября число выявленных случаев инфицирования впервые за все время эпидемии составило почти 32 тысячи. При этом также было проведено рекордное число тестов – свыше 215 тысяч.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 6258 и превысило отметку в 302 тысячи. Накануне их было 3,6 тысячи.