Немецкий депутат поехал в Карабах и заразился коронавирусом

Депутат Бундестага из ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), зампредседателя парламента земли Бранденбург Андреас Галау заразился COVID-19 во время своего недавнего визита в Нагорный Карабах , сообщает haqqin.az со ссылкой на берлинскую телерадиокомпанию RBB.

Галау и еще три депутата националистической партии AfD незаконно посетили оккупированные территории Азербайджана в середине октября. После возвращения в Германию, 21 октября, у Галау начали проявляться симптомы коронавируса. Однако первая проверка не дала точного результата. Спустя неделю депутат вновь прошел тестирование, и на этот раз вирус был обнаружен. В связи с этим самоизоляция Галау продлена.

То, что немецкий депутат подхватил в Карабахе коронавирус, не вызывает никакого удивления. По данным Associated Press, в условиях войны ситуация с COVİD-19 на оккупированных территориях Азербайджана полностью вышла из-под контроля.

Напомним, что Азербайджан направил ноту протеста МИД Германии в связи с незаконным визитом депутатов Бундестага в Нагорный Карабах. «Эти члены AfD являются представителями группы, ведущей агитацию в пользу Армении. Кроме этого, данные лица отличаются своими нацистскими и антисемитскими заявлениями», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Ведомство указало, что все четверо депутатов (помимо Галау, это также Штеффен Котре, Штефан Койтер и Андреас Калбиц) в 2019 году уже совершали незаконный визит в Нагорный Карабах и за это были включены в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Посольство Азербайджана в Германии направило ноту в МИД Германии, а также письма протеста в Бундестаг и парламент Бранденбурга.