Нефть растет на фоне выборов президента в США

Нефть дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Как сообщает ТАСС со сылкой на данные торгов, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent и марки WTI на бирже ICE в Лондоне росла к уровню закрытия предыдущих торгов, в пике достигая $40,7 за баррель (+2,49%) и $39,2 за баррель (+3,19%) соответственно.

На утро среды, 4 ноября, нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $40,67 за баррель (+2,42%). В то же время нефть марки WTI торгуется на уровне $38,92 (+2,45%).