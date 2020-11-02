Ильхам Алиев: «Пашинян должен сказать, что выведет войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов»

«За этот период чуть больше месяца я неоднократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательство об освобождении оставшейся части территорий, то мы готовы остановиться сегодня. Пока он не взял на себя такое обязательство». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Republica.

«Когда ему задают вопрос о компромиссах, то он всегда говорит о самоопределении. Но самоопределение не тот компромисс, на который они должны пойти. Их компромиссом должно быть освобождение всех территорий в соответствии с выполнением резолюций Совета Безопасности ООН и базовых принципов. В базовых принципах говорится, что сначала должны быть освобождены пять, а затем еще два района. Мы уже освободили четыре района в одностороннем порядке. Поэтому он должен сказать, что выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. Но он не делает заявления. Это говорит о том, что он не хочет прекращения войны. Мы готовы, это, во-первых. Я не думаю, что это приведет к каким-то осложнениям с нашими партнерами», - сказал президент.