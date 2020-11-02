Полиция Москвы опровергла информацию о том, что в квартире на севере Москвы неизвестный захватил заложников и угрожает взрывом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.