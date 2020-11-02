Полиция Москвы опровергает: никакого захвата заложников не было обновлено 11:07
Полиция Москвы опровергла информацию о том, что в квартире на севере Москвы неизвестный захватил заложников и угрожает взрывом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.
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На севере Москвы неизвестный злоумышленник захватил заложников в квартире и угрожает устроить взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По адресу Головинское шоссе, д. 8, кв. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать", - сказал собеседник агентства.