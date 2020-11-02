Ильхам Алиев гарантирует армянам безопасность в Карабахе

«Я неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне – наши граждане». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Republica.

«В различных местах Азербайджана, в основном Баку, проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, они будут жить лучше, так как сегодня находятся под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе», - сказал президент.