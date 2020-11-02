В Грузии и Армении тысячи новых заболевших коронавирусом
В Грузии за минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 2 295 человек (накануне 1 943), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 46 817, сообщает официальный сайт StopCov.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 381. За минувшие сутки скончались 19 человек. Всего выздоровели 31 170 человек.
В Армении за сутки выявили коронавирус у 2 374 человек (накануне 1 328), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 97 150, сообщил единый информационный центр республики.
По данным центра, в Армении скончался еще 41 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 837. Выздоровели после коронавируса 58 811 человек (+1212 за сутки).