В России рекордное число заболевших и умерших от коронавируса

За последние сутки в России выявили 19 768 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это наибольшее количество за все время пандемии. До сих пор суточный прирост числа заболевших в России ни разу не превышал 19 000, отмечает Forbes.

Суточная смертность также обновила антирекорд — за сутки скончались 389 заболевших. Предыдущий максимум составлял 366 умерших (29 октября).

Всего за время эпидемии, по данным оперативного штаба, скончались 29 217 человек. Общее число инфицированных выросло до 1 693 454.