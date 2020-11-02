Новые возможности для пользователей POS-терминалов от Kapital Bank

Kapital Bank предоставляет ряд льгот и возможностей для пользователей POS-терминалов банка с целью оказания поддержки предпринимателям, а также снижения затрат экономических субъектов на банковские услуги. Тем самым Kapital Bank демонстрирует, что всегда поддерживает предпринимателей, предлагает оптимальные условия и расширяет спектр небанковских продуктов.

Согласно условиям, предприниматели, которые используют POS-терминалы Kapital Bank, могут воспользоваться рядом скидок на небанковские продукты. Такие услуги, как создание сайтов и мобильных приложений для электронной коммерции (e-commerce), смарты-кассы, управление внутренними системами и их интеграция со смарт-кассами, курьерская доставка товаров, страхование, SMS Реклама и проведение тренингов для сотрудников компании предоставляются предпринимателям, сотрудничающим с Kapital Bank, по специальным льготным тарифам со стороны вендоров.

Желающие установить многофункциональные смарт-кассы и POS-терминалы Kapital Bank могут обратиться в Информационный Центр 196 или на горячую линию (+99 450) 255 01 96, (+99 451) 206 52 49.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.