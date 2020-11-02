Подразделения азербайджанской армии продолжают выводить из строя военную технику противника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«3 ноября во второй половине дня точным огнем была уничтожена одна зенитная установка вооруженных сил Армении «М-55», выведенная на одну из высот на Ходжавендском направлении фронта», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что 3-пушечная зенитная установка 20-ти миллиметрового калибра, изготовленная в 1955 году и установленная на многоцелевом легкобронированном транспортере (МТЛБ), предназначена для поражения летящих на малых высотах целей и живой силы.