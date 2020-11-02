Полковник Хафиз Агаев жив... и на днях вернётся на фронт

Крайне тяжелая ситуация на фронте и сокрушительное поражение вынуждает армянских военных распространять фейки, чтобы хоть как-то поднять боевой дух своих солдат.

Накануне член печально известной вооруженной группировки «Сасна Црер» Гарик Петросян сообщил об убийстве в Нагорном Карабахе азербайджанского полковника Хафиза Агаева. При этом Гарик Петросян продемонстрировал военную форму, которая якобы принадлежала Хафизу Агаеву.

Как стало известно haqqin.az из военных источников, информация армянской стороны о гибели азербайджанского полковника не соответствует действительности.

Хафиз Агаев находился в автомобиле, который четыре дня назад попал на мину. Однако полковник жив и в настоящее время находится в воинской части.