Италия вводит комендантский час

Жителям Италии с 5 ноября запретят выходить из дома после 22:00 без уважительной причины. Сегодня ночью премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет о введении дополнительных ограничений из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщает газета La Stampa.

Согласно новым ограничениям, торговые центры не будут работать по выходным и праздничным дням, также будут закрыты музеи и выставки, транспорт может быть заполнен не более чем на 50%. Школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, а младшие школьники должны будут носить маски даже во время уроков, ранее маски нужно было надевать только на перемену.

Правительство также ввело деление территории на три зоны риска. В «красную зону» могут попасть Ломбардия, Пьемонт и Больцано. Там закроют все магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости, заниматься спортом можно будет только на улице индивидуально, жители других регионов не смогут въехать в эти районы. К «оранжевой зоне» могут отнести южные Апулию и Калабрию, северные Венето и Лигурию. Там ограничат выезд из городов постоянного проживания, закроют все точки общепита. В «зеленой зоне» рестораны и бары не будут работать после 18:00, закроются спортзалы и бассейны, театры и кинотеатры. В стране действует масочный режим.