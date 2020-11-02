Очередная патриотическая акция Gazelli Group, достойная похвалы

Холдинг Gazelli Group активно поддерживает азербайджанское государство и армию страны с самого начала военных действий. На тот раз холдинг позаботился о жителях города Гянджа, пострадавших в результате армянского террора.

В рамках патриотической акции сотрудники Gazelli Group в центре и пригородах Гянджи порадовали более 1000 детей, раздав им игрушки и значки, символизирующие флаги Азербайджана. Таким образом холдингу удалось подарить моменты счастья и улыбки местным жителям.

Помимо этого, сотрудники Gazelli Group навестили детей, потерявших обоих родителей вследствие армянского террора в Гяндже. Было принято решение, что холдинг возьмет на себя обучение Нилай и Хадиджи в частных детских садах, а также полностью обеспечит подготовку к университету Севиль.

Не остались без внимания и сотни людей, чьи дома были разрушены в результате атаки армянских войск на Гянджу.

Холдинг Gazelli Group на этом славном пути к победе, поддерживая наше государство и армию, также всегда рядом с народом Азербайджана!