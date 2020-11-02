Мадат Гулиев поблагодарил Пакистан за все хорошее

Министр поздравил Билала Хайе с назначением на должность и выразил уверенность, что это внесет вклад в еще большее укрепление связей между двумя дружественными странами.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял чрезвычайного и полномочного посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

В ходе встречи Мадат Гулиев отметил, что Пакистан является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Было отмечено, что азербайджанский народ высоко оценивает решительную позицию Пакистана в связи с агрессией вооруженных сил Армении и нахождение этой страны рядом с Азербайджаном.

Мадат Гулиев также выразил послу соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в связи с террористическими актами, произошедшими в последние дни в Пакистане.

Министр отметил, что в результате обстрела вооруженными силами Армении из тяжелой артиллерии и ракетных установок Тертера, Агдама, Мингячевира, Агджабеди, Бейлагана, Гянджи, Барды, а также ряда сел и поселков, были совершены преступления против человечности в отношении гражданского населения Азербайджана.

В результате ракетных атак на мирных граждан погиб 91 человек, 405 были ранены. Нанесен ущерб тысячам жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Это в очередной раз свидетельствует о том, что проигрывающая на поле боя армянская армия видит выход в преступлениях против гражданского населения.

Министр отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на поле боя противнику был дан адекватный ответ, были освобождены города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, а также десятки сел, поселков и населенных пунктов.

Посол Билал Хайе поблагодарил за теплый прием и отметил, что Пакистан всегда находится рядом с Азербайджаном.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями вокруг текущей ситуации и перспектив сотрудничества двух стран в военно-технической сфере.