Минобороны Азербайджана опровергает потерю танков

Распространенная армянской стороной информация о якобы трех подбитых танках Азербайджанской армии на южном участке фронта не соответствует действительности и полностью ложная. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«На Ходжавендском направлении фронта Азербайджанская армия имеет тактическое, огневое и территориальное преимущество над противником. Поскольку вражеская армия морально и психологически подавлена, она вынуждена распространять в СМИ подобные необоснованные новости», - говорится в сообщении.