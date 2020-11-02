В Москве пригрозили закрыть торговый центр «Ереван Плаза»

Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в торгово-развлекательном центре «Ереван Плаза» в Москве выявили специалисты Роспотребнадзора. Комплекс могут закрыть на 90 суток. Об этом сообщил московский Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

В ходе мониторингового обследования ТРЦ «Ереван Плаза» 4 ноября специалисты зафиксировали отсутствие разметки для социального дистанцирования в некоторых частях комплекса, «в частности, в галерее торгового центра, в санузлах и лифтах». Также Роспотребнадзор указал на нарушение масочного и дезинфекционного режима — работники торгового центра не контролировали наличие масок у посетителей, передает РБК.

«Указанные нарушения не позволяют проводить профилактику острых респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС главного специалиста-эксперта управления ведомства по Роспотребнадзору в Москве Елену Калугину.

Также на момент проверки руководство комплекса не представило информацию о проведении очистки системы вентиляции.

За данные нарушения предусматривается административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Санкции статьи подразумевают для юридических лиц штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.