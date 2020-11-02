В результате огневых ударов по подразделениям 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, участвующих в боях на Агдеринском направлении фронта, уничтожено и выведено из строя большое количество личного состава и военной техники. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В сообщении военного ведомства отмечается, что среди личного состава, уничтоженного в результате выведения из строя военного автомобиля УАЗ, находился и офицер воинской части капитан Андо Григорян.