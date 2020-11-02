Азербайджан взял контроль над телекоммуникационной сетью в Нагорном Карабахе

Азербайджанская армия взяла контроль над телекоммуникационной сетью в Нагорном Карабах е. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил военный эксперт, координатор военно-аналитического портала Razm.info Карен Вртанесян.

«С начала войны в руках азербайджанской армии оказалось несколько станций мобильного оператора "Карабах-Телеком". А имеющиеся у азербайджанских ВС технические средства позволяют прослушивать любой исходящий из «НКР» звонок, или же определить факт звонка, время, место, номер, с которого звонили и на который звонили, а также конкретный телефон, с которого звонили», - сказал он.

По его словам, идентифицировать телефон удается с помощью номера IMEI, который имеется у каждого аппарата.

"Противник может очень спокойно зафиксировать скопление телефонов с точностью до 10-30 метров. Если это фиксируется на каком-нибудь лесном участке или ущелье, то это будет означать, что там есть скопления живой силы. Думаю, все понимают, что это может означать. Именно поэтому все телефоны должны быть выключены", — пишет Вртанесян.

Эксперт также отметил, что если военнослужащие хотят все же сделать звонок, то они должны отойти от места скопления людей минимум на 2-3 километра.