Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 14:38

В интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «…Израиль объединился с Турцией, террористами и сирийскими наемниками в поддержке Азербайджана в вооруженном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе/Арцахе». По мере того, как противостоящие Азербайджанской армии вооруженные силы Армении терпят одно поражение за другим, тон публичных заявлений премьер-министра Никола Пашиняна становится все более вызывающим и провокационным, что явно не соответствует уровню первого лица государства, являющегося членом ООН. Даже принимая в расчет, что мутные волны «цветных» революций все чаще выносят на берег большой политики всякого рода маргинальный отход, важно помнить: то, что кумиру толпы позволено нести с крыши условного «броневика», абсолютно неприемлемо в статусе главы правительства, обязанного в своих публичных выступлениях проявлять сдержанность, апеллировать фактами и тщательно обдумывать каждое слово в высказываниях на тему внешней политики. В противном случае кашу, заваренную подобным «лидером», придется расхлебывать народу, который привел его к власти и дал ему право говорить от своего имени…

На мой взгляд, антиизраильские выпады Пашиняна, высказанные корреспонденту газеты The Jerusalem Post в недопустимо резкой форме, не заслуживают сколько-нибудь серьезного обсуждения. Главным образом, из-за их очевидной вздорности и несостоятельности. В то же время, нельзя не отметить одну важную деталь из этого интервью: предъявляя Израилю обвинение в «антиармянской кооперации» с эрдогановской Турцией, сирийскими радикалами и исламскими террористами (?!?!), Пашинян, похоже, действительно верит, что все обстоит именно так. То есть, неся непозволительный для официального лица вздор, армянский лидер, как выясняется, делает это из искренних побуждений. И чтобы усилить претензии к Израилю дополнительным драматизмом, Пашинян прямо-таки демонизирует возможности израильских БПЛА, представляя их уникальным супер-оружием, этаким гиперболоидом инженера Гарина XXI века, который, практически, обеспечил президенту Ильхаму Алиеву чуть-ли не мировое господство. По сути дела, азербайджанские БПЛА, которые десятый год производятся в Баку по израильской лицензии – единственный аргумент, приводимый Ереваном в качестве «неопровержимого доказательства» участия Израиля в карабахском вооруженном конфликте на стороне Азербайджанской Республики. Несостоятельность этого многократно повторяемого довода очевидна всем, кроме представителей высшего армянского руководства, отозвавшего из Тель-Авива своего посла и продолжающего подвергать Еврейское Государство публичной критике.