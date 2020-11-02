В этот раз Пашинян приписал заслуги Ильхама Алиева Израилю haqqin.az из Иерусалима
В интервью газете The Jerusalem Post премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «…Израиль объединился с Турцией, террористами и сирийскими наемниками в поддержке Азербайджана в вооруженном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе/Арцахе».
По мере того, как противостоящие Азербайджанской армии вооруженные силы Армении терпят одно поражение за другим, тон публичных заявлений премьер-министра Никола Пашиняна становится все более вызывающим и провокационным, что явно не соответствует уровню первого лица государства, являющегося членом ООН.
Даже принимая в расчет, что мутные волны «цветных» революций все чаще выносят на берег большой политики всякого рода маргинальный отход, важно помнить: то, что кумиру толпы позволено нести с крыши условного «броневика», абсолютно неприемлемо в статусе главы правительства, обязанного в своих публичных выступлениях проявлять сдержанность, апеллировать фактами и тщательно обдумывать каждое слово в высказываниях на тему внешней политики.
В противном случае кашу, заваренную подобным «лидером», придется расхлебывать народу, который привел его к власти и дал ему право говорить от своего имени…
На мой взгляд, антиизраильские выпады Пашиняна, высказанные корреспонденту газеты The Jerusalem Post в недопустимо резкой форме, не заслуживают сколько-нибудь серьезного обсуждения. Главным образом, из-за их очевидной вздорности и несостоятельности.
В то же время, нельзя не отметить одну важную деталь из этого интервью: предъявляя Израилю обвинение в «антиармянской кооперации» с эрдогановской Турцией, сирийскими радикалами и исламскими террористами (?!?!), Пашинян, похоже, действительно верит, что все обстоит именно так. То есть, неся непозволительный для официального лица вздор, армянский лидер, как выясняется, делает это из искренних побуждений. И чтобы усилить претензии к Израилю дополнительным драматизмом, Пашинян прямо-таки демонизирует возможности израильских БПЛА, представляя их уникальным супер-оружием, этаким гиперболоидом инженера Гарина XXI века, который, практически, обеспечил президенту Ильхаму Алиеву чуть-ли не мировое господство.
По сути дела, азербайджанские БПЛА, которые десятый год производятся в Баку по израильской лицензии – единственный аргумент, приводимый Ереваном в качестве «неопровержимого доказательства» участия Израиля в карабахском вооруженном конфликте на стороне Азербайджанской Республики.
Несостоятельность этого многократно повторяемого довода очевидна всем, кроме представителей высшего армянского руководства, отозвавшего из Тель-Авива своего посла и продолжающего подвергать Еврейское Государство публичной критике.
Обладай Никол Пашинян чувством юмора хотя бы на уровне канувшего в Лету вместе с СССР армянского радио, можно было бы попробовать достучаться до премьер-министра, объяснив ему, что обвинять Израиль в недружественном отношении к Армении только из-за выполнения им договорных обязательств по поставкам Азербайджану компонентов для БПЛА – это примерно то же самое, что винить пчел в страданиях диабетиков.
Но поскольку по поводу юмора полной уверенности нет, приведу более доступный, исторический пример.
Даже покойный президент и властитель Ирака Саддам Хуссейн, которого трудно заподозрить в симпатиях к евреям, не обвинял официальный Иерусалим за сокрушительное поражение от Ирана, армию которого, в отличие от ВС Азербайджана, Израиль не только полностью вооружал, но еще и инструктировал вплоть до уровня Генштаба.
Впрочем, и сам Иран, чье отношение к Еврейскому Государству в комментариях тем более не нуждается, никогда не предъявлял Израилю претензий по поводу колоссальных потерь в живой силе и технике, хотя точно знал, что армия Саддама Хуссейна, воевавшая против Ирана семь лет, была во многом также оснащена израильским оружием.
Хочется верить, что эта историческая ссылка, во-первых, напомнит Николу Воваевичу, что в эпоху ветров перемен умнее и выгоднее строить ветряные мельницы, нежели возводить глухие стены, а во-вторых, поможет ему по-новому осмыслить истину, выстраданную каждым израильтянином: главное оружие, гарантирующее победу в конвенциональных войнах – это не танки, не ракетные установки, не артиллерийские системы и даже не современные ВВС с беспилотниками, а боевой дух армии, уровень мотивации рядовых воинов, который четко понимают, зачем идут в бой и во имя чего готовы отдать свою жизнь.
Что и подтверждают боевые действия Азербайджанской армии, успехи которой премьер-министр Армении одним махом и в высшей степени незаслуженно приписал Государству Израиль.
Спасибо, господин Пашинян, но Израилю чужие победы не нужны – своих хватает!