В Германии обстановку в США назвали взрывоопасной

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила обеспокоенность ситуацией в США, связанной с президентскими выборами.

"Ситуация очень взрывоопасна. Такая ситуация, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США, а подобное должно вызывать большое беспокойство", - сказала она в эфире германского телеканала ZDF, передает Интерфакс.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах, и можно прекратить подсчет голосов. Он также предупредил о возможных нарушениях при подсчете голосов.

В настоящий момент Джозеф Байден набирает 238 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213. Для победы кандидату необходим минимум в 270 голосов.