5 преимуществ покупки iPhone 12 в Kontakt Home

Наконец, Apple представила своим клиентам долгожданный флагманский iPhone 12 , притом в этот раз ни больше ни меньше как в четырех версиях. В дополнение к привычным моделям Pro и Pro max Apple разработала компактную модель iPhone mini для минималистов.

Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro официально поступят в продажу в нашей стране 6 ноября. Вы уже можете сделать предварительный заказ новых моделей iPhone, посетив сайт Kontakt Home - официального центра продаж бренда Apple в Азербайджане. А теперь представим 5 основных преимуществ покупки моделей iPhone 12 именно в Kontakt Home:

Доступные всем условия кредита

Всю продукцию Apple вы можете приобрести с выгодными условиями покупки в рассрочку, а также, в зависимости от истории покупок клиента, без первоначального взноса. Также, оплатив 50% от стоимости продукта, вы можете оплачивать оставшуюся сумму в течение 6 месяцев на условиях без процентов. Кроме того, многие продукты Apple можно приобрести со специальной скидкой при покупке наличными. Обладатели Birkart, Tamkart, Albalıkart и Bolkart могут разделить скидочную стоимость на 12 месяцев на услових без процентов.

Возможность обменять старый телефон на новый iPhone 12

Сдав ваш старый телефон, вы можете приобрести новый iPhone 12 со специальной скидкой. Вне зависимости от того, в каком состоянии ваш старый телефон и в каком магазине электроники он был куплен - принесите его в Kontakt Home, специалисты оценят его на месте и вы получите реальную скидку на любую из выбранных вами моделей iPhone 12 или iPhone 12 Pro по рыночной стоимости.

Возможность покупки оригинального и официального товара

Если вы хотите первыми в Азербайджане приобрести полностью оригинальные, официальные продукты Apple с международной гарантией, вам необходимо посетить Kontakt Home. Потому что Kontakt Home - это официальный реселлер Apple в нашей стране. В настоящее время в Kontakt Home представлено более 100 наименований продукции Apple: телефоны, планшеты, smart часы, Macbook и iMac, наушники и аксессуары. Специалисты по продажам Kontakt Home предоставят вам всю информацию о функциональности новых моделей iPhone и помогут выбрать нужную модель. К тому же, на все продукты Apple, которые вы покупаете в Kontakt Home, распространяется глобальная гарантия бренда.

Условия гарантии действуют во всем мире

Все ремонты по гарантии продуктов Apple, приобретенных в Kontakt Home, проводятся официальным сервисом Apple в нашей стране. Оригинальность деталей, используемых при ремонте изделий, и качество ремонта гарантированы. Магазины Kontakt Home предлагают вам товары с глобальной гарантией напрямую от производителя, поэтому вам не придется беспокоиться во время путешествий. Потому что эта гарантия действует во всех официальных сервисных центрах Apple по всему миру.

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