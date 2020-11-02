5 преимуществ покупки iPhone 12 в Kontakt Home
Наконец, Apple представила своим клиентам долгожданный флагманский iPhone 12, притом в этот раз ни больше ни меньше как в четырех версиях. В дополнение к привычным моделям Pro и Pro max Apple разработала компактную модель iPhone mini для минималистов.
Более быстрый процессор, чипсет A14 Bionic, улучшенная камера и новый OLED-экран отличают серию iPhone 12 от предыдущих моделей. Еще одна особенность смартфонов - поддержка технологии 5G.
Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro официально поступят в продажу в нашей стране 6 ноября. Вы уже можете сделать предварительный заказ новых моделей iPhone, посетив сайт Kontakt Home - официального центра продаж бренда Apple в Азербайджане. А теперь представим 5 основных преимуществ покупки моделей iPhone 12 именно в Kontakt Home:
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Доступные всем условия кредита
Всю продукцию Apple вы можете приобрести с выгодными условиями покупки в рассрочку, а также, в зависимости от истории покупок клиента, без первоначального взноса. Также, оплатив 50% от стоимости продукта, вы можете оплачивать оставшуюся сумму в течение 6 месяцев на условиях без процентов. Кроме того, многие продукты Apple можно приобрести со специальной скидкой при покупке наличными. Обладатели Birkart, Tamkart, Albalıkart и Bolkart могут разделить скидочную стоимость на 12 месяцев на услових без процентов.
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Возможность обменять старый телефон на новый iPhone 12
Сдав ваш старый телефон, вы можете приобрести новый iPhone 12 со специальной скидкой. Вне зависимости от того, в каком состоянии ваш старый телефон и в каком магазине электроники он был куплен - принесите его в Kontakt Home, специалисты оценят его на месте и вы получите реальную скидку на любую из выбранных вами моделей iPhone 12 или iPhone 12 Pro по рыночной стоимости.
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Возможность покупки оригинального и официального товара
Если вы хотите первыми в Азербайджане приобрести полностью оригинальные, официальные продукты Apple с международной гарантией, вам необходимо посетить Kontakt Home. Потому что Kontakt Home - это официальный реселлер Apple в нашей стране. В настоящее время в Kontakt Home представлено более 100 наименований продукции Apple: телефоны, планшеты, smart часы, Macbook и iMac, наушники и аксессуары. Специалисты по продажам Kontakt Home предоставят вам всю информацию о функциональности новых моделей iPhone и помогут выбрать нужную модель. К тому же, на все продукты Apple, которые вы покупаете в Kontakt Home, распространяется глобальная гарантия бренда.
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Условия гарантии действуют во всем мире
Все ремонты по гарантии продуктов Apple, приобретенных в Kontakt Home, проводятся официальным сервисом Apple в нашей стране. Оригинальность деталей, используемых при ремонте изделий, и качество ремонта гарантированы. Магазины Kontakt Home предлагают вам товары с глобальной гарантией напрямую от производителя, поэтому вам не придется беспокоиться во время путешествий. Потому что эта гарантия действует во всех официальных сервисных центрах Apple по всему миру.
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