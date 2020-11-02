В Азербайджане выявлено еще 1227 случаев заражения коронавирусом, 667 человек вылечились, 12 человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 59 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 45 697 человек вылечились, 780 скончались, число активных больных – 13 032.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 391 253 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 11 474 теста на коронавирус.