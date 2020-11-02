Ростом цен сегодня трудно кого-либо удивить, в то же время эта тема является одной из наиболее обсуждаемых в обществе. Армяне также активно обсуждают в соцсетях рост цен в своей стране. Но азербайджанские СМИ в последнее время обратили внимание на такую деталь – в этой стране резко поднялись цены на венки. В христианском мире венки, как известно, используются при похоронах. А раз на них наблюдается повышенный спрос, то это свидетельствует только об одном – в Армении растет смертность.

Кстати, первыми на эту тему заговорили армянские СМИ еще в середине прошлого месяца. Дошло до того, что Госкомиссия по защите экономической конкуренции страны «с учетом имеющейся в социальных сетях и СМИ информации о повышении цен на венки и некоторые виды цветов», провела исследование на рынке. В Госкомиссии отметили, что в Армении выращиванием цветов занимаются тысячи небольших тепличных хозяйств, рынок конкурентный, нет доминирующих хозяйствующих субъектов, поэтому ГКЗЭК не уполномочена по закону возбуждать дела в предусмотренном порядке. «Однако, учитывая военное положение и моральную сторону вопроса, призываем хозяйствующие субъекты проявить единство в эти трудные дни и воздержаться от повышения цен», - говорилось в ее сообщении. То есть не уполномоченный на другие действия армянский регулятор ограничился призывом воздержаться от повышения цен на цветы.

А продолжение этой темы азербайджанскими СМИ ясно показало, как среагировали на призыв регулятора своего рынка продавцы цветов и венков – цены продолжают расти. В частности, приобретаемые для церемонии похорон розы, гвоздики, гладиолусы подорожали на 50-100 процентов. Тема, честно говоря, весьма чувствительная для многих людей, и не очень приятно ее подробно анализировать. Но на одной, несвойственной для кавказцев детали, все же хочется остановиться. Интересно, что если те же цветы из траурного венка собрать в праздничный букет, то цена его будет гораздо ниже. Самый дешевый венок полмесяца назад стоил 30 тысяч драмов (более 60 долларов). В нем, как правило, нет дорогих цветов, например, роз и ландышей, состоит он из гвоздик и хризантем. А розничная цена 10 гвоздик и 5 хризантем – 5 тыс драмов (чуть более 10 долларов).

Армянские СМИ отмечают, что около 25 тыс (примерно 50 долларов) приходится платить только за дизайн венка. Но, простите, дизайн венков за короткий срок практически не изменился, впрочем, как не подорожала и работа самого дизайнера. Значит, целых 50 долларов – чистый навар. Так армянские финансовые воротилы наживаются на смерти своих солдат, большие массы которых гибнут ежедневно в Карабахе. Но истинные кавказцы так не поступают.