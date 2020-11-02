Сегодня азербайджанский футбольный клуб « Карабах » отправился в турецкий город Сивас, где 5 ноября проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против местного «Сивасспора».

В Сивасе нашу команду ожидала торжественная встреча, которую организовали городские власти. В аэропорту главному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову был вручен букет цветов. Также ему и директору клуба Эмраху Челикелю были презентованы священная книга Коран и флаги Турции и Азербайджана.

Далее были исполнены знаменитая песня «Çırpınırdı Karadeniz», а также гимны двух стран.

Сегодня в 19:40 по бакинскому времени на стадионе в Сивасе начнется пресс-конференция Гурбана Гурбанова. А в 20:00 футболисты «Карабаха» выйдут на предматчевую тренировку.

Матч «Сивасспор» - «Карабах» начнется завтра в 21:55. Судить встречу будет швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Напомним, что в первых двух турах и «Карабах», и «Сивасспор» свои матчи проиграли. Агдамский клуб уступил в Тель-Авиве «Маккаби» со счетом 0:1, а затем в Стамбуле, проводя домашний матч на нейтральной арене, проиграл испанскому «Вильярреалу» - 1:3.

Турецкий клуб в 1-м туре уступил в Испании со счетом 3:5, а на прошлой неделе в домашней игре оказался слабее «Маккаби» - 1:2.