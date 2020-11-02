Армения закрыла Лачинский коридор

Армения приняла решение о закрытии Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Об этом сообщают армянские СМИ. Информация распространена оккупационной администрацией в Карабахе.

По всей видимости, Лачинский коридор, который находится вне пределов бывшего НКАО и является частью оккупированного Арменией в 1992 году Лачинского района Азербайджана, был закрыт из-за массового бегства армянского населения из Карабаха в Армению. Накануне лидер сепаратистов Араик Арутюнян заявил о массовом бегстве чиновников из Карабаха в Армению.

В самом начале второй войны Армения закрыла и вторую дорогу из Карабаха через оккупированный Кельбаджарский район.