Минобороны: «Азербайджанские солдаты не ведут в селе Туг войну с населением»

Ежедневные неудачи, многочисленные потери и утраченные важные позиции в боях вынуждают противника прибегнуть к различным методам. Исходя из принципа «на войне все средства хороши», противник уже начал клеветническую и очерняющую кампанию против военнослужащих Азербайджанской армии, сообщает Минобороны.

Заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военнослужащие якобы совершили военные преступления в селе Туг Ходжавендского района, являются ни чем иным, как клеветой.

Как отметил Верховный Главнокомандующий: «Мы никогда не вели борьбу, не воевали с гражданским населением, и впредь не будем делать этого». Зверски подвергнув ракетному обстрелу мирное население городов Гянджи и Барды, Армения еще раз доказала, что именно она совершила настоящее военное преступление.

Заявляем, что личный состав Азербайджанской армии соблюдает требования Женевской конвенции и других нормативно-правовых актов, являющихся основой международного гуманитарного права. Это означает, что участвующие в боях военнослужащие Азербайджанской армии соблюдают правила обращения с гражданским населением.