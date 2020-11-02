Путин: у меня на столе лежат четыре священных текста: Библия, Коран, Тора и Ганджур

Во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним, а когда в священных писаниях говорится о ближнем, речь идет не о единоверце, а о человеке вообще, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции. Об этом пишет РИА Новости.

"Уже неоднократно подчеркивалось, что главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни. И этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм", - сказал росийский президент.

"Не случайно рядом со мной на столе, вот здесь, слева от меня, лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур. В каждом из них заложены непреходящие истины, и ключевая, определяющая среди них - это любовь к человеку, ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще, потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним", - сказал Владимир Путин.