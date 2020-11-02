Чавушоглу призвал Европу однозначно признать территориальную целостность Азербайджана

Все страны Совета Европы должны продемонстрировать четкую позицию по вопросу поддержки территориальной целостности Азербайджана. Никаких «но» или «если» в данном вопросе быть не может. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на 130-м заседании Комитета министров СЕ в режиме онлайн.

«Необходимо избегать двойных стандартов. Мы должны защищать права Азербайджана точно так же, как поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии и Украины. Азербайджан стремится восстановить контроль над всей признанной на международном уровне территорией страны», - подчеркнул турецкий министр.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Азербайджан проводит политику в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, ОБСЕ и ПАСЕ, напомнив, в частности, о резолюции 1416 ПАСЕ от 2005 года. «Армения должна прекратить оккупацию и понести ответственность за свои преднамеренные удары по мирному населению», - подчеркнул Чавушоглу.