В Италии «закрутили гайки»: введен комендантский час

Италии мало всеобщего масочного режима — с завтрашнего дня страна переходит на чрезвычайные меры. Решением правительства вводится комендантский час, означающий, что жители с 22:00 до утра в отсутствие уважительных причин не смогут покидать свои квартиры и дома, пишет La Stampa.

C 5 ноября по выходным и праздникам прекращается работа торговых центров (ТЦ), закрываются музеи и временные экспозиции. Транспорт во избежание заражения пассажиров коронавирусом будет заполняться только наполовину.

Старшую школу отправляют на дистант-учебу, детям из младшей предписано ношение масок на уроках.

Регионы поделятся по степеням риска: от самой опасной «красной» (предположительно Ломбардия, Пьемонт и Больцано), границу которой с другими закроют, до «оранжевой» (Апулия, Калабрия, Лигурия и Венето) и «зеленой».

В Италии переболели или болеют COVID-19 в общей сложности 760 тыс. человек, 39 тыс. заразившихся скончались.